شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي جديد لتوثيق آخر 12 يومًا في مسيرة روجر فيدرير الاحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منصة أمازون برايم، الضوء الأخضر لصناعة فيلم وثائقي جديد يوثق المسيرة الرياضية لأسطورة التنس الشهير روجر فيدرير الذى قرر الاعتزال في نوفمبر 2022 بعد تحقيقه القاب بالجملة في مختلف البطولات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المخرج الحائز على جائزة الاوسكار آصف كاباديا، سيتولى مهام الفيلم الجديد الذي سيحمل طابع مختلف وسيتم التركيز على آخر 12 يوماً في مسيرة "فيدرر" الرياضية، ومن المرجح أن يصدر الفيلم الوثائقي في شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بطولة ويمبلدون 2024، على منصة Prime Video.

وكان من المقرر ان يكون الفيلم في البداية عبارة عن فيديو للتوثيق الخاص ليتم توسيع دائرة العمل ليصبح وثائقي يعرض للجماهير، ويتضمن الفيلم المنتظر لقطات لأسطورة التنس فيدرر في أكثر حالاته ضعفًا وصراحة، ولحظات وداعه للعبة والمشجعين الذين شاركوه كله التفاصيل على مدار العقدين الماضيين، كما يتضمن الفيلم مقابلات مع منافسي فيدرر وأصدقائه، بما في ذلك رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وآندي موراي.

الفيلم من إخراج آصف كاباديا، الحائز على جائزة الأوسكار والبافتا عن الفيلم الوثائقي إيمي واينهاوس " Amy" (2015)، والحائز على جائزة البافتا " Senna" (2010) و" The Warrior" (2001) و" Diego Maradona " (2019).

فاز فيدرر بـ 20 لقبًا في فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الشهيرة، ليحتل المركز الثالث خلف ديوكوفيتش (24) ونادال (22)، بما في ذلك رقم قياسي من الانتصارات في بطولة ويمبلدون بثماني مرات.