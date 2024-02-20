لطفي لبيب : " نحن نعيش عصر البشتكة "

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل المصري لطفي لبيب خلال إستضافته في برنامج تلفزيوني مصري على قناة "المحور" : "احنا اليومين دول عايشين في عصر شبيه ببشتكة الدومينو، نعيش عصر البشتكة".



وأضاف لطفي لبيب : "نعيش عصر البشتكة لإن الدنيا كلها بتتغير والمناخ والإقتصاد بيتغير والجغرافيا بتتغير، بس التاريخ عمره ما يتغير".

وتابع: "أنا زعلان من الكوكب لإنه عامل مشاكل في بحر الصين ومضيق المندب والسودان والنيجر وأوكرانيا وطبعا غزة دي حكاية لوحدها".

وتابع لطفي لبيب:"ربنا مبيغضبش أبدا على ناسه ولو الناس أفسدت في الأرض هما اللي بيتحملوا مسئولية الإفساد، ربنا مبيقدمش الا كل خير، فمش عارف ايه اللي بيحصل في البشتكة اللي بتحصل دي".

ولفت: "أنا قطرة من بحر مش عارف فين الميناء بتاعته، كلنا دلوقتي نفتقد الرؤية معندناش الرؤية المستقبلية ومش عارفين بكرة فيه ايه، المتغيرات كتيرة جدا بس لازم نكون واثقين جدا اننا هنعدي بقوة وأي حرب حصلت في مصر إلا ويأتي بعدها رخاء".