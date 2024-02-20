يسرا تغازل عمرو دياب : "القمر أحلى راجل في الدنيا"

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ميرنا وليد - بيروت - تغزلت الممثلة المصرية يسرا بالفنان المصري عمرو دياب خلال لقائهما في كواليس حفل "ليالي سعودية مصرية" الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية مساء الأحد، 18 شباط .
وإنتشر فيديو لكواليس لقاء يسرا وعمرو دياب، وظهرت يسرا وهي تعانق عمرو دياب وتقول له : "القمر، أحلى راجل في الدنيا
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ عمرو دياب بعد نهاية الحفل، وهو في طريقه نحو السيارة للمغادرة، وحوله الكثير من محبيه، الذين يريدون إلتقاط صور تذكارية معه، ليجيبهم وهو يكمل طريقه، من دون أن يلتفت إلى أحد، قائلاً: "يا عم إرحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟ ( ناعتاً سائقه الخاص بهذه الكلمة النابية)، ما أثار غضب الكثير من المتابعين.
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