يسرا تتغزل في عمرو دياب:"أحلى راجل في الدنيا"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو من حفل "ليالي سعودية مصرية"، الذي أقيم يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت يسرا في الفيديو وهي تُقبل الهضبة عمرو دياب، قائلة :"أحلى راجل في الدنيا".

وأحيا حفل "ليالي سعودية مصرية كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

أقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

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