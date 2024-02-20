شكرا لقرائتكم خبر عن داليا إبراهيم تظهر أمام مقام الحسين بالحجاب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلانها الابتعاد عن الوسط الفني وارتداء الحجاب عام 2020 اختفت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم تماما عن الأنظار وهذه الأيام تداول بعد النشطاء على السويشيال ميديا صور لها وهى داخل مقام الحسين ترتدى الحجاب، حيث تداوم على زيارة أولياء الصالحين، فى السيدة نفيسة والسيدة زينب

كانت قد أعلنت الفنانة داليا إبراهيم ابتعادها عن الوسط الفني من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عام 2020 حيث كتبت :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويله عدد من الدوبلاج شكرا".



داليا ابراهيم امام مقام الحسين



داليا ابراهيم



داليا ابراهيم

وخلال مشوار داليا ابراهيم الذى بدأته فى منتصف التسعينات شاركت فى العديد من الأعمال الهامة وخاصة على مستوى الدراما التليفيزونية وعلى رأسها "أهالينا" مع صابرين وهشام سليم وحسن حسنى، و"بوابة الحلوانى" الجزء الثانى، و"كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ولوسى، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخرانى و"الست أصيلة" مع فيفى عبده، و"عفريت القرش" مع فاروق الفيشاوى وبوسى وغيرها من المسلسلات.

وفى السينما شاركت فى أفلام "هارمونيكا" مع محمود عبد العزيز والهام شاهين، و"مبروك وبلبل" مع يحى الفخرانى ودلال عبد العزيز، و"القتل اللذيذ" مع ميرفت أمين والهام شاهين، و"كلمنى شكراً" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وإخراج خالد يوسف عام 2010، وقدمت فيه أبرز أدوارها فى السينما وكان العمل هو الأخير لها على مستوى السينما.

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة كان ظهور داليا ابراهيم على استحياء، حيث إنها بعد "كلمنى شكراً" انطلقت بقوة وشاركت فى أكثر من مسلسل مثل "أكتوبر الآخر" عام 2010 و"لحظات حرجة" و"حافة الغضب" و"ابن موت" عام 2012، وبعدها اختفت حتى شاركت فى احدى حلقات مسلسل "استيفا" مع عباس أبو الحسن، وأيضاً حكاية من حكايات مسلسل "جراب حواء" عام 2016 والذى كان الأخير لها فى مشوارها.

يذكر أن الفنانة داليا ابرهيم قد بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحى عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح"، وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعد ذلك مسرحية " ماما امريكا"، وعرفها الجمهور جيدًا في مسلسل عائلة ونيس، لها عدة تجارب في السينما هي "دعاء" و"قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل"شباب رايح جاي" و"كلمني شكرًا.

وتوالت مشاركاتها في المسلسلات بعد ذلك ومنها "الحسن البصري" و"حرس سلاح" مع عزت العلايلي، و"أبيض فى أبيض" مع ممدوح عبد العليم، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" مع فاروق الفيشاوي