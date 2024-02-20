شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تخوض سباق دراما رمضان بثلاث مسلسلات دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ الفنانة تعيش انتعاشة فنية أبرزها "سر إلهى"

تعيش النجمة مى سليم حالة من النشاط والتألق الفنى، حيث تشارك فى دراما رمضان المقبل بثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، أولها مسلسل "سر الهى" مع النجمة روجينا والمخرج روؤف عبد العزيز، إذ تقدم شخصية محورية ضمن الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي.



مى سليم

كما تشارك النجمة مى سليم فى مسلسل "أمير العوامرى" مع النجم هانى سلامة، وتقدم دور مختلف عليها تماما، حيث تجسد دور شابة تُدعى "منيرة" وتعمل مهندسة، لديها العديد من الآمال والطموحات، وتنشأ قصة حب بينها وبين بطل العمل هانى سلامة وتحدث بينهما العديد من المفارقات الدرامية، ويشارك في بطولة العمل سوسن بدر، وأحمد صفوت، وميريهان حسين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



مى سليم

وتظهر مى ضيفة شرف فى مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال، حيث تتحدى نفسها وتظهر فى دور "شيطانة" ضمن الأحداث. والعمل يشارك به هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.



مى سليم

وتعد النجمة مى سليم من أفضل ممثلات جيلها، ولديها قدرة خاصة على تقديم مختلف الأعمال الفنية، بكل أنواعها وتصنيفاتها، سواء فى السينما أو التلفزيون، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، وصاحبة موهبة طاغية لا يختلف عليها اثنان، وتتميز باختياراتها الفنية الجيدة.