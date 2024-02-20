شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات تطبيع نانسى عجرم لا تتوقف.. من 2017 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر كل فترة اتهامات للنجمة نانسى عجرم، بالتطبيع بعد أي حفل لها في قبرص أو اتهمها بإحيائها حفل زفاف رجل إسرائيلي الجنسية في نيويورك، وهذه الشائعات يتم تداولها من 2017 سواء بتداول صور مع مدون أو معجبة إسرائيلية خلال تواجدها في قبرص.

وتخرج النجمة نانسي عجرم، ترد على اتهامها بالتطبيع، بتغريده كتبتها منذ 2017:"لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد، ولن أعلق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار، شكراً على الحب والدعم"، وأكتفي بهذا القدر من الرد على كل ما أشيع هدفه الإساءة لي مباشرة، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير".





وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكانت نانسى عجرم، طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.