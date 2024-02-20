ليالي اللغة العربية في صالون الأوبرا الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع منتدى كلية الاداب للشعر والفنون بجامعة الاسكندرية صالونا ثقافيا، بعنوان تحية من مصر ام الدنيا الى احبابنا ويعد الليلة العاشرة من ليالي اللغة العربية ويستضيف الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وكورال الجامعة بقيادة الدكتورة شريهان الحديني وتحت اشراف الدكتورة نجوى صابر ومن إخراج أحمد سمير وذلك في السابعة مساء الأربعاء 21 فبراير على المسرح الصغير

تتضمن الامسية عدد من القصائد الشعرية منها أنا أصل الحكاية الى جانب نخبة من ابداعات كبار الشعراء منهم فاروق جويدة ، محمود درويش ونزار قبانى ويتخللها اعمال غنائية وطنية منها مصر التى فى خاطرى ، ياأغلى أسم فى الوجود ، زهرة المدائن وغيرها .