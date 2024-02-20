أحلام تكشف حقيقة تلقيها سبائك ذهبية هدية في عيد ميلادها

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وهي تُمسك بصندوق كبير مدون عليه عبارة “إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي”.

اعتقد البعض أن الهدية عبارة عن سبائك ذهب، بينما أوضحت أحلام أن ما يوجد في الصندوق هو شوكولاتة على شكل سبائك تلقتها من محبيها وجمهورها.

وقالت أحلام معلقة على الصورة:”هذا شوكولاتة من حبايبي، أخاف تحطون أني أكل رز الماس اللهم اجعلني كبيرة في عين الناس وصغيرة في عين نفسي.

وجاء رد أحلام بعد تداول الصورة على مدار الساعات الماضية مع تعليقات من بعض المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم من قيمة الهدية.

وتُعد هذه الهدية تعبيرًا عن حب وتقدير جمهور أحلام لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 56 الذي احتفلت به قبل أيام قليلة.

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