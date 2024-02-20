فن ومشاهير

موعد ومكان عزاء والدة ساندرا نشأت

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

النقابة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت،:" جنازة وعزاء السيدة أنطوانيت بصال والدة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت، صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من فبراير الساعة الواحدة مساءً بكنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة،ة و الدفن بمدافن العائلة بمدافن السكة البيضاء بمدينة نصر".

وتابعت، :" مكان الصلاة: القديس كيرلس - مصر الجديدة".

وأضافت،:"مكان المدافن: مدافن السكة البيضاء - مدينة نصر"

وأشارت إلى إقامة العزاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير الساعة ٧ مساء في قاعة كنيسة مريم سيدة السلام للروم الكاثوليك بجاردن سيتي.

المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن يوم الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا