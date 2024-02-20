موعد ومكان عزاء والدة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

النقابة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت،:" جنازة وعزاء السيدة أنطوانيت بصال والدة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت، صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من فبراير الساعة الواحدة مساءً بكنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة،ة و الدفن بمدافن العائلة بمدافن السكة البيضاء بمدينة نصر".

وتابعت، :" مكان الصلاة: القديس كيرلس - مصر الجديدة".

وأضافت،:"مكان المدافن: مدافن السكة البيضاء - مدينة نصر"

وأشارت إلى إقامة العزاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير الساعة ٧ مساء في قاعة كنيسة مريم سيدة السلام للروم الكاثوليك بجاردن سيتي.

المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن يوم الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".