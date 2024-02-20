شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات مكثفة لأمير صلاح الدين بسبب "مونولوج فكرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان أمير صلاح الدين بروفات مكثفة من أجل عرضه الجديد "مونولوج فكرى"، الذى يقام يوم الخميس المقبل ولمدة ليلة واحدة.

وقال أمير صلاح الدين "تجربة أعمل عليها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أجمع فيها ما بين بين فن الستاند آب الكوميدي والمونودراما والغناء وموسيقي الجاز، من خلال 8 أغاني سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب موهوبين، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبد الحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها".

وأضاف "وبالنسبة للعازفين فيشاركني كل من محمود عبد العزيز، ومحمد يوسف چو، وممدوح ويتي، ومحمد محمود ويڤ ، ونور عبيد، والذين تحمسوا لتلك التجربة الجديدة، والاشبه بمغامرة والتي نسعي لان نقدم من خلال عدد من المشاكل وبعض حلول لها كنوع من التوعية، وهذا هو دور الفن اتجاه المجتمع".

ويشارك أمير في مسلسل محارب، وهو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.