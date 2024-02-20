شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. مفيد عاشور "عم مصطفى شعبان" فى "المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكبير مفيد عاشور في بطولة مسلسل " المعلم " ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2024، ويقدم عاشور شخصية "عم مصطفى شعبان"، ويواصل حاليا بكثافة تصوير مشاهده للانتهاء منها قبل الشهر الكريم .

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

جدير بالذكر أن الفنان مفيد عاشور شارك العام الماضي فى بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وقدم شخصية "الشيخ يحيي"، وهو بالمناسبة فنان يمتلك تاريخ حافل من الأدوارالمهمة ومسيرة فنية ثرية ومتنوعة حملته إلى لقب "الفنان المبدع "، فهو ممثل يجيد أداء كل الأدوار التى تسند اليه، وهو من الفنانين الذين يعطون لأي دور يقدمونه ثقلاً كبيرًا، وإضافة إلي ذلك فهو من الفنانين المشخصاتية فقد شخص من قبل شخصيات شهيرة منها دور الرئيس السادات مثلا في مسلسل "إمام الدعاة"، كما جسد شخصية شيخ الأزهر في مسلسل "الاختيار 3" .