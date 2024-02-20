شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يلعب دور الأستاذ عصام في مسلسل يحيى وكنوز 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النجم عصام السقا دور الأستاذ عصام، في مسلسل الأنيمشن يحيى وكنوز 3، وذلك استكمالا لدوره في المسلسل منذ الجزء الأول، حيث يشهد من جديد موسم دراما رمضان 2024، عرض جزء جديد من المسلسل، والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، وأصبح له جمهوره ليس فقط من الأطفال وإنما من الكبار أيضا.

وفي سياق متصل روجت منصة watch it الرقمية لمسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، حيث يشارك الفنان عصام السقا في بطولة المسلسل، وكشفت المنصة عن البوستر الترويجى لعصام السقا، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

يشار إلى أن عصام السقا يعرض له حاليا فيلم "الاسكندرانى" بطولة النجم احمد العوضى، ومن إخراج خالد يوسف، ومقتبس من رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك في التمثيل كلا من بيومى فؤاد، زينة، وعدد كبير من الفنانين.