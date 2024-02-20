"شايف نفسك وصلت لإيه".. أحمد شيبة يستعد لطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد شيبة لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شايف نفسك وصلت لإيه" عبر قناته على اليوتيوب، وذلك بعدما انتهي من تسجيلها مؤخرًا فى أمريكا.

الأغنية من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية وميكس هانى محروس، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في أمريكا بلوس أنجلوس أثناء مشاركته فى إحياء حفل هناك منذ أيام وشاركته فيها الفنانة نوال الزغبى.

ورثي الفنان أحمد شيبة، مؤخرًا والدته بكلمات مؤثرة، حيث شارك جمهوره فيديو وهي تدعو له، بالتوفيق والنجاح في عمله.

وعلق الفنان أحمد شيبة على الفيديو قائلًا: "هتوحشينى أوى يا نور عينى وكل حياتى.. هيوحشنى حضنك ودعواتك ليا.. هيوحشنى صوتك.. هتوحشينى يا كل حياتى.. وجعتى قلبى وكسرتينى يا أمى.. يارب الصبر من عندك يارب".

ونعي أحمد شيبة والدته التى رحلت عن عالمنا أمس، حيث كتب شيبة عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

وكان دخل الفنان احمد شيبة، فى نوبة بكاء شديدة أثناء إلقاء نظرة الوداع على والدته، قبل استلام الجثمان استعدادا لتشيع جثمانها، وأكد أحمد شيبة قائلا " هتوحشينى يا ست الحبايب".

ورحلت والدة الفنان أحمد شيبة، داخل أحد المستشفيات بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

اللي من دمك

وكان قدم المطرب أحمد شيبة مؤخرًا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، و الفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حالياً في السينمات.

وأحيا أحمد شيبة حفلاً غنائياً بمشاركة المطرب حمادة مجدى، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى الأسبوع الماضى، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها منها "اه لو لعبت يا زهر وانا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا ادينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغانى.

وكان كشف المطرب أحمد شيبة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته بعد تدهورها ودخولها أحد المستشفيات، وقال أمي بين إيدين ربنا ومحجوزة في مستشفى بالإسكندرية.. يا ريت الجمهور يدعيلها.

وتابع أحمد شيبة: كل الكرم اللي ربنا رزقه ليا بسبب أمي ورضاها، فيارب مشوفش فيها أي حاجة وحشة من غيرها مش هعرف أعيش.

وكان طرح المطرب الشعبى أحمد شيبة، مؤخرًا أحدث أغانيه، بعنوان “من غير سلام” وذلك الليلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتعاون “شيبة” من خلال أغنية “من غير سلام” مع كل من خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى.

وكان أحمد شيبة طرح أخيرًا أغنية "أنا بابا"، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى.

وتقول كلماتها: "أنا نازل يابنى سوقكم.. أنا جاى لوحدى أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمرى كبير وفوقكم.. أنا كنت سايبكو حبة.. أنا جيت كلة استخبي.. لو مهما عملتو برضه.. مش حمل معايا قالبة".

أحمد شيبة

يشار إلى أن آخر الاصدارات الغنائية للمطرب أغنية "القلب جالو هبوط"، من كلمات وألحان خالد سلطان.