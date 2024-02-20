"الحريفة" يتراجع في الإيرادات اليومية و هذا ما حققه يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفيلم المصري "الحريفة" تحقيق نجاح كبير في صالات السينما في مصر، إلا أنه تراجع يوم أمس حيث وصلت إيراداته إلى 421 ألف و 384 جنيه، متصدراً بذلك قائمة الإيرادات اليومية بين الأفلام المعروضة.



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد وسليم الترك، مع ظهور خاص للممثلين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي.