زوجة الفنان عبدالله الرويشد تكشف عن تحسن حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

كشفت زوجة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن تطورات إيجابية في حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى. وصرحت قائلة: “الحمد لله على كل حال، وعبدالله بخير، والحمد لله عدَّت على خير، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وكل الأمور تمام، وسيغادر مستشفى جابر”.
وكان الفنان عبدالله الرويشد قد دخل المستشفى قبل عدة أيام بعد تعرضه لجلطة، وتم التدخل الطبي في وقت مبكر لمعالجتها قبل تفاقم الأمور. وبفضل الرعاية الطبية المناسبة والعناية المتفانية من الأطباء والطاقم الطبي، تحسنت حالته بشكل ملحوظ.
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