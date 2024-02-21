خطة ذكية وناجحة لـ نانسي عجرم بفيديو كليب "مشكلتك الوحيدي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها "مشكلتك الوحيدي" عبر قناتها على يوتيوب، فكانت مفاجأة كبيرة للجمهور، الذي لم يكن يتوقع أن تقوم بهذه الخطوة الذكية.



"مشكلتك الوحيدي" من كلمات علي المولى، الحان أيمن قميحة، توزيع موسيقي باسم رزق، ميكس وماستر إيلي بربر.

ويقول مطلع الأغنية:

"أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ

أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف".