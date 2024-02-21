مدحت صالح يعتذر عن التعاون مع هذه النجمة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّم الفنان مدحت صالح عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل “ابن حرام”، الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه في موسم الصيف خارج السباق الرمضاني.

وكشف صالح عن سبب اعتذاره في بيان قال فيه: “اعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل “ابن حرام” لضيق الوقت بسبب ارتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية، ويتمنى كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل”.

وجاء اعتذار مدحت صالح رغم احتفاله مع بطلَي العمل رانيا يوسف وخالد زكي، وباقي صنّاعه ببدء التصوير خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن مسلسل “ابن حرام” هو بطولة: رانيا يوسف وخالد زكي ونواليا مصطفى ودعاء حاتم وأوزوريس، ومن تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

من ناحية أخرى، يُعرض حالياً لمدحت صالح مسلسل “وبينا معاد 2″، ويشاركه في البطولة الفنانون: صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، نادية رشاد، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني…، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث تستمر رحلة التحديات التي يخوضها “حسن” و”نادية” مع أولادهما، بعد أن أصبح لكلٍ منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها.