طرح برومو مسلسل “أشغال شقة” لـ هشام ماجد وأسماء جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت منصة شاهد البرومو التشويقي لمسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، والذي سيعرض ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان ٢٠٢٤، ويستعرض معاناة زوجين رزقا بتوأم، في إطار اجتماعي كوميدي، يعيد للأذهان الفيلم الكوميدي الشهير “صباح الخير يا زوجتي العزيزة” للنجمة نيللي والفنان الراحل صلاح ذو الفقار الذي عرض لأول مرة عام 1969.

الإعلان الترويجي الرسمي الأول لمسلسل “أشغال شقة”، يظهر فيه هشام ماجد وأسماء جلال بدور زوجين في انتظار أول مولود لهما، ويرزقان بتوأم، وتعاني أسماء في رعاية طفليها؛ فتطلب التعاقد مع مربية تساعدها، ليظهر العديد من ضيوف الشرف منهم إنعام سالوسة ونهى عابدين والفنانة انتصار، إضافة إلى النجمتين سلوى محمد علي وشيرين بدور الحموات ومصطفى غريب بدور الصديق الناصح لهشام ماجد.

ومسلسل أشغال شقة من بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، محمد محمود، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، من إخراج: خالد دياب، وتأليف: شيرين دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي كوميدي، ويعد العمل التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

يذكر أن فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة كان أول من ناقش معاناة حديثي الزواج مع مربيات الأطفال، وعرض لأول مرة عام 1969 من بطولة صلاح ذو الفقار ونيللي وتحية كاريوكا وخيرية أحمد ونبيل الهجرسي وكوثر العسال وفتحية شاهين، يتناول العمل قصة الزوجين حسن وسامية واللذين يعيشان بهناء، ولا يكدر صفو حياتهما سوى بعض مضايقات والدة سامية لحسن، حتى يتبدل الحال عندما يرزقان بمولودهم (هاني)، لتستعين سامية بوالدتها لرعاية الصغير وتقيم معهم بالمنزل وتتصاعد الأحداث، بعدما تقرر الاستعانة بمساعدة خارجية.