شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تطرح برومو مسلسل الأنيميشن "نورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it برومو مسلسل الأنيميشن "نورة"، والمقرر عرضه فى رمضان 2024، وكتبت على البرومو: "نورة عندها حلم ومصممة تحققه".

كما طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

كما حرصت المنصة خلال الفترة الماضية على الترويج للأعمال الدرامية الرمضانية بشكل مكثف، سواء من خلال طرح البوسترات أو البروموهات الدعائية، وكان هناك اهتماما خاصا بكل ما يخص الأطفال، لذلك قامت المنصة بطرح بوسترات تشويقية للجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"، قبل عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024.