مي عمر تنشر البوستر الرسمي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة"

كشفت الفنانة مي عمر عن البوستر الرسمي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ونشرت مي البوستر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل نعمة الأفوكاتو على إم بي سي مصر للمخرج محمد سامي، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، إنتاج مها سليم".

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في إطار اجتماعي، وتجسد "مي" دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن أحداث العمل، والمسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته: أحمد زاهر، أروي جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعاون خلالها المخرج محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر ببطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية وكانت أولى تجاربهما مسلسل "لؤلؤ" عام 2020.

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