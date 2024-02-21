رمضان 2024.. يسرا اللوزي تواصل تصوير مسلسل "صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة يسرا اللوزي تصوير دورها في مسلسل صلة رحم، والذي من المقرر عرضه ضمن رمضان 2024 في شهر مارس المُقبل.

يشارك في بطولة المسلسل: إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

ونشرت الفنانة يسرا اللوزي على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ملصقا دعائيا، يحمل طابع الغموض والإثارة، إذ يظهر فيه النجم إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد وعلامات الحمل واضحة عليهما.

وظهرت في ملصق آخر بمفردها وهي بملابس المستشفى ممكسة بعكاز، ومصابة في يدها وقدمها والجروح تغطي وجهها.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال يسرا اللوزي كان فيلم ليلة العيد الذي طُرح في يناير الماضي بدور العرض السينمائي، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات تتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبدالغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.