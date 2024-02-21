شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحب أن تعرفه عن الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية إقامة المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، ورامي المتولي المدير الفني للمهرجان، في حضور ممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

وبدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبد الجليل والذي أكد من خلالها أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية، حيث توافق هذه الدورة الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومرور 25 عاما على إقامته، ووعد بدورة تليق باسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

من جانبه رحب الدكتور حسين بكر بالإعلاميين والصحفيين والسينمائيين الموجودين في المؤتمر، وقال فى كلمته: "سعيد لوجودي بينكم اليوم ولحظي السعيد أن أكون رئيسا للمركز القومي للسينما تزامنا مع الأحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية العريق، وأوكد لحضراتكم أنكم في انتظار برنامج ضخم مليء بالأفلام المختارة بعناية شديدة وفعاليات شيقه، ظل يعمل عليها رئيس المهرجان الناقد الكبير عصام زكريا الذي قام بإعدادها على مدار أشهر طويلة".

ووجه بكر الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على دعمها للمهرجان، وللدكتور خالد عبد الجليل لسعيه دائما لتذليل كافة العقبات وكل من ساهم في الدعم لإقامة هذه الدورة.

من جانبه أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، والتي يشارك بها 121 فيلما من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما، وفى مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما، أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأعلن زكريا عن أسماء المكرمين خلال الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، قائلا: "هناك تكريم دولي وعربي ومصري، حيث يكرم المهرجان كلا من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي".

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

يذكر أن أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويترأس الدورة الـ25 الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.