أنطوان ملتقى يترجل عن صهوة الحياة ويرحل عن 91 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت اليوم الأربعاء المخرج المسرحي والممثل اللبناني الكبير أنطوان ملتقى عن عمر 91 عاماً قضى معظمها في الإبداع والعطاء الفني، وخصوصاً المسرحي.

وقد شارك المخرج اللبناني كلوفيس عطا الله خبر وفاة ملتقى في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وقد فجع الوسط الفني اللبناني والمسرحي بشكل عام برحيل ملتقى ومن أشهر مسرحياته : (ضاعت الطاسة)، (سمسم لادوار البستاني)، (صعود أرنوه آوي)، (الأزميل)، و( كاليفولا في دير القمر).

وتجدر الإشارة إلى أن أنطوان من مواليد 9 حزيران 1933 من ضيعة وادي شحرور بلبنان، تزوج ملتقى من لطيفة شمعون في شتاء 1959، وأنجبا ابنهما الوحيد زاد.

وصَعد إلى الخشبة لأوّل مرّةٍ سنة 1937 في دور مُزارعٍ صغيرٍ. ولما كبر بدأ يخلق المشاهد مع أولاد الحيّ. وأوّل مسرحيةٍ مُتكاملةٍ أخرجها ومثّل فيها هي مسرحية: “الزّير” لفولتير، كان ذلك عام 1950 في وادي شحرور، وكان قد حصل على شهادة البكالوريا، القسم الأول.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد راجين اللله أن يتغمده بواسع رحمته.

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