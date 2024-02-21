أمير كرارة: نناقش خلافات الورث فى «بيت الرفاعى»

ياسر رشاد - القاهرة - يطل النجم أمير كرارة على جمهوره فى موسم رمضان 2024 بمسلسل «بيت الرفاعى» يقدم خلاله شخصية مختلفة وجديدة عما قدمه المواسم الماضية وسط نجاحات كبيرة نالت اهتمام وإعجاب الجمهور جسد خلالها أدواراً مختلفة ما بين «الضابط منسى» فى مسلسل الاختيار، والبلطجى فى «سوق الكانتو»، ليعود من جديد فى مسلسل بيت الرفاعى بدور طبيب يتورط فى العديد من الصراعات مع كل من حوله.

دائمًا ما ينفرد الفنان أمير كرارة بأدواره المميزة فى سباق درامى يخوضه خاصة فى آخر عشر سنوات، فإنه يتعايش مع الشخصية بشكل جيد وصريح مما يعُكس ذلك على أدائه فى تجسيد الشخصية، وقال أمير كرارة، إنه سعيد بالتعامل مع نخبة من الفنانين فى «بيت الرفاعى» وتكرار التجربة التعامل مع المميز المؤلف بيتر ميمى وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، إضافة إلى المخرج المتألق أحمد نادر جلال.

وأضاف أمير كرارة، فى تصريحاته، أن المسلسل يُعرض فى موسم دراما رمضان 2024، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، معربًا عن سعادته بالتعامل مع هؤلاء النجوم والذى جمعهم أكثر من عمل ناجح فى مواسم ماضية.

وعن تصوير حلقات المسلسل، أوضح أنه انتهى من تصوير بعض المشاهد فى منطقة شبرا، تحديدا بشارع طوسون، تِلك المشاهد التى تدور فى «الحارة»، بخلاف مشاهد منزل «بيت الرفاعى» الموجود فى منطقة عرابى بشبرا، ويخوض المخرج أحمد نادر جلال، مهمة شديدة الصعوبة حيث عليه الجمع بين التصوير والانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل قطع شوطاً طويلاً فى تصوير حلقاته، حيث من المرجح أن ينتهى صناعه من التصوير قبل بدء الموسم الرمضانى.

وأطلقت الشركة المنتجة البرومو التشويقى لمسلسل «بيت الرفاعي» للفنان أمير كرارة، والذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وظهر كرارة فى البرومو بـ«شال فلسطينى»، كما أظهر البرومو أنه من المقرر أن يشهد العمل وجود صراعات وخلافات فى عائلة «الرفاعي» بسبب الورث، الذى يرفض أحمد فؤاد سليم توزيعه على أولاده قائلًا: «مفيش ورث ولا بيوت كلنا فى بيت واحد».

وعن المشاركين فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا للمؤلف المتألق بيتر ميمى والمخرج أحمد نادر جلال.

جدير بالذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل «سوق الكانتو» وشارك فى بطولته مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ودارت أحداثه الحقيقية عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذى يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.