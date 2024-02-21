شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن مشاركتها في "حق عرب": أوعد الناس بمشاهدة ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي.

وقالت وفاء عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه دينا الوكيل، على قناة dmc: "أنا متيمة بكل الفنانين في المسلسل، وأوعد المشاهدين بمشاهدة ممتعة لعمل رائع وإنتاج محترم وأنا مغرمة بالمسلسل كله".

وتابعت وفاء عامر: "إذا عرض عليا عمل جيد ولم أقبله سيكون حرام عليا أن أترك هذا العمل".

ويخوض النجم أحمد العوضى الماراثون الرمضانى المقبل 2024 بمسلسل "حق عرب"، الذى يواصل حاليا تصويره للعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وينتمى العمل إلى اللون الشعبى الذى برع به العوضى بشكل كبير خلال المواسم الماضية.

ويقدم العوضى من خلال المسلسل دراما شعبية مليئة بالصراعات، مع إظهار جوانب إنسانية ورومانسية، إذ يجسد شخصية "عرب السويركى"، ويعمل خلال الأحداث برفقة رياض الخولى فى تجارة الخشب.