مهى فتوني تطرح أحدث أغانيها بعنوان " متوجعنيش " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مهى فتوني، أحدث أغانيها بعنوان " متوجعنيش " ، و هي من تأليف محمود أنور، وتوزيع وماسترينغ محمد عاطف الحلو، غيتار مصطفى نصر، و تصميم فيديو أنطوني فهد .
و كان الفنان المصري تامر حسني قد طرح أغنية "30 حياة"، على طريقة الفيديو كليب، مع الفنانة اللبنانية مهى فتوني، و لاقت الأغنية إعجاب المستمعين في العديد من الدول العربية.
"30 حياة" كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، و ألحان مودي منير، و توزيع موسيقي كريم أسامة، و الكليب من إخراج تامر حسني.
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