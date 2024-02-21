مهى فتوني تطرح أحدث أغانيها بعنوان " متوجعنيش " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مهى فتوني، أحدث أغانيها بعنوان " متوجعنيش " ، و هي من تأليف محمود أنور، وتوزيع وماسترينغ محمد عاطف الحلو، غيتار مصطفى نصر، و تصميم فيديو أنطوني فهد .



و كان الفنان المصري تامر حسني قد طرح أغنية "30 حياة"، على طريقة الفيديو كليب، مع الفنانة اللبنانية مهى فتوني، و لاقت الأغنية إعجاب المستمعين في العديد من الدول العربية.

"30 حياة" كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، و ألحان مودي منير، و توزيع موسيقي كريم أسامة، و الكليب من إخراج تامر حسني.