مايز البياع يحتفل بعيد ميلاده وأغنياته الضاربة ما زالت تتردد

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان اللبناني مايز البياع بعيد ميلاده الموافق لـ 21 شباط مع محبيه الذين أرسلوا له بطاقات المعايدة وعلقوا بكلمات تهنئة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.



يشار إلى أن مايز البياع من مواليد بخعون الضنية في شمال لبنان تربى في الكويت وتعلم فيها ثم التحق بجامعة ودرس "الطوبوغرافيا" علم المساحة وتخصص بها كان والده يملك محلات للخضار في الكويت مايز لديه محاسباً ثم بدأ بالغناء ليلاً في مطعم "برج الكويتية" وكان يغني لقاء أجر معين.

بعد غربته الطويلة عاد مايز إلى لبنان ولَمَع نجمه في فترة الثمانينات وقدّم خلال مسيرته الفنية العديد من الألبومات الغنائية .. "أنت حياتي" .. "دلعياتي" .. "دلع البنات" و "بكام الورد يا معلم" وغيرها الكثير هذا بالإضافة إلى ألبوم غنائي تضمن أشهر أًغنياته حمل عنوان "أشهر الأغاني" من الأُغنيات التي حققت له شهرة واسعة من أهمها .. "يا سلام على الحب" .. "والله وغاليين علينا" .. "كلام حبيبي" .. "الله عليك" .. و"طيب جداً" .. وغيرها الكثير الكثير ..

في عام 1985 شارك في فيلم لبناني "الفاتنة والمغامر" مع رولا حمادة وأحمد الزين.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ مايز البياع سنوات طويلة من العمر ملؤها الصحة والنجاح والتوفيق.

