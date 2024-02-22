شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 6 فيديوهات لـ فيفي عبده عبر حسابها.. حققت عشرات الآلاف من المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفاعل النجمة فيفي عبده مع جمهورها على طريقتها الخاصة من حين لآخر، وتواصل تفاعلها عبر نشر بوستات وفيديوهات وصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعضها لقطات من أعمالها السابقة والآخر لقطات لها جديدة تظهر فيها من رحلاتها.

وفى سياق آخر، سبق وكشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية منذ عدة أسابيع، قائلة خلال تصريحات لـ الخليج 365: "أصبحت أفضل بكثير مما مضى، خاصة بعد قرار الأطباء بعدم عمل عملية جراحية لى في الظهر خوفًا من أن تفشل، خاصة أن معاناتى كانت من التهابات في العصب مع القطنية، وبالتالي لا يوجد علاج لهذا إلا الخضوع لعلاج طبيعى مكثف بجلسات عديدة خضعت لها بالفعل".

وأضافت نجوى فؤاد عن أبرز أصدقائها من الوسط الفني ممن يحرصون على زيارتها بقولها: "قليلين جدًا، وأبرزهم نبيلة عبيد وفيفى عبده اللى بيطمنوا عليا دايمًا، ومفيش حد تاني بيسأل".