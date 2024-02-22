شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2024.. أحمد حلمى وهنا الزاهد يلتقيان فى المسلسل الإذاعى "فبركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ابتعاد النجم أحمد حلمى عن الدراما التليفزيونية وقلة تواجده فيها، إلا أنه فى كل عام يحرص على التواجد فى موسم رمضان بمسلسل إذاعى ينتظره دائما الجمهور للاستمتاع به قبل الإفطار.

ويستعد حلمى، للمشاركة فى الماراثون الرمضانى لعام 2024، من خلال مسلسل إذاعى بعنوان" فبركة"، تشاركه البطولة فيه الفنانة هنا الزاهد، وتدور أحداث المسلسل حول الشائعات التى تستهدف التريند خلال الفترة الأخيرة ويشاركهما فى المسلسل كل من سامى مغاورى وسوسن بدر ونور قدرى وطه دسوقى.



أحمد حلمى

بداية أحمد حلمى مع المسلسلات الإذاعية كانت منذ عام 2007 من خلال المسلسل الإذاعى "صلاح الخير"، وشاركه فى بطولته هنا شيحة وعزت أبو عوف وإدوارد وميمى جمال، وتدور قصته حول صلاح الخير عاشق الهندسة بالصدفة ويعثر صلاح على تصميم هندسي فاشل للمهندسة ياسمين ابنة المهندس حازم الحريرى، ويقوم صلاح بتعديل الرسم الهندسي حسب رؤيته ويبحث عنها لكي يعيد لها التصميم وعند مكان الالتقاء تحدث مفارقات طريفة وكوميدية.

وانطلق أحمد حلمى في المشاركة الدرامية من خلال الإذاعة في شهر رمضان وخارجه، حيث قدم خلال مشواره الكثير من الأعمال الإذاعية منها، يا خميس يا جمعة، يا أنا يا أنت، اطلبينى من بابا، جرى ايه يا عمر، زكى لاكى، ازمة نفسية، احنا صغيرين اوى يا ماندو، مين معايا، وش في وش، لمس أكتاف، العصمة في ايدى".