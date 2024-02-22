شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. محمد ثروت زوج روجينا فى مسلسل "سر إلهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد ثروت تصوير مشاهده فى مسلسل "سر إلهى" بطولة النجمة روجينا، ويجسد دور زوج روجينا التى تقع فى أزمة كبيرة ويقف بجانبها ويساعدها حتى تتخطى محنتها.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



محمد ثروت

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.