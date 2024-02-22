فن ومشاهير

قبلة حميمة بين إبن هند القحطاني وحبيبته..بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - احتفل معاذ القحطاني ابن نجمة مواقع التواصل الإجتماعي مع حبيبته كايلي بـ عيد الحب، وقد تم تسريب صورة لهما تظهره وهو يحملها ويقبلها قبلة حميمة، وقد تلقى انتقادت كثيرة من قبل المتابعين.


وكان فاجأ معاذ القحطاني حبيبته كايلي مؤخرا بـ شراء سيارة باهظة الثمن لها، وقد نشر فيديو على حسابه الخاص تحدث فيه عن ذلك.
وقد أشار بعض المتابعين إلى أن كايلي ما زالت في علاقة مع معاذ بسبب أمواله، في حين أن آخرين تمنوا لهما حياة سعيدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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