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ميرنا وليد - بيروت - احتفل معاذ القحطاني ابن نجمة مواقع التواصل الإجتماعي هند القحطاني مع حبيبته كايلي بـ عيد الحب، وقد تم تسريب صورة لهما تظهره وهو يحملها ويقبلها قبلة حميمة، وقد تلقى انتقادت كثيرة من قبل المتابعين.
وكان فاجأ معاذ القحطاني حبيبته كايلي مؤخرا بـ شراء سيارة باهظة الثمن لها، وقد نشر فيديو على حسابه الخاص تحدث فيه عن ذلك.
وقد أشار بعض المتابعين إلى أن كايلي ما زالت في علاقة مع معاذ بسبب أمواله، في حين أن آخرين تمنوا لهما حياة سعيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة حميمة بين إبن هند القحطاني وحبيبته..بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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