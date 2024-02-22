"الحريفة".. إجمالي إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة" للفنان نور النبوي، في شباك التذاكر منذ عرضه بالسينمات، بمبلغ 63 مليونًا و481 ألفًا و333 جنيهًا، بعد 7 أسابيع من طرحه، وذلك ضمن قائمة اعمال بموسم منتصف العام.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، ميدو، إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.