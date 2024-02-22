رمضان 2024.. أكرم حسني يروج لمسلسل "بابا جه" بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الفنان أكرم حسني، لمسلسله الجديد "بابا جه"، والمقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2024، على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة النجمة نسرين آمين.

تدور أحداث مسلسل "بابا جه"، حول علاقة الآباء والأبناء، وطريقة مواجهة المشاكل التي تقع فيها عائلة أكرم حسني وزوجته نسرين أمين.

ونشر "حسني"، بوستر مسلسل "بابا جه"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معقبا: " بابا ايييييه .. بابا ايه بابا اهو .. بابا جه".

مسلسل "بابا جه"، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

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