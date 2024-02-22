ميرنا وليد - بيروت - كشفت الدكتورة يومي عن أمر حصل معها، وهو قيام فتاة بتصويرها أثناء سيرها في أحد الشوارع في فرنسا، فتوجهت اليها وطلبت منها عدم نشره، الا ان الفتاة لم تنفذ طلبها.
وقالت يومي: "جئت إليك بكل احترام وطلبت منك أن تتصرفي بلطف وتحذفي الفيديو، وعدم نشره أو مشاهدته في أي مكان آخر".
واضافت في فيديو: "لم تحترمي خصوصيتي وأنا عارفة من أي بلد أنتِ، وسأقوم برفع دعوى قضائية ضدك، ولدي حسابك ويمكنني الوصول إليك".
وتابعت: "لتتعلمي الدرس، لا تصوريني بدون إذني، فمن السهل جدًا على أن أتخذ إجراءات ضدك".
كانت هذه تفاصيل خبر يومي تهدد برفع دعوى قضائية على هذه الفتاة..فماذا حصل؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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