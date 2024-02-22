يحتاج للعلاج خارج البلاد.. أشرف زكي يتحرك لإغاثة هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، استجابته للاستغاثة التي أطلقها الفنان الكبير سامي عبد الحليم، بأنه يحتاج الى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج بعد تعرّضه لأزمة صحية أجبرته على الابتعاد عن الفن لمدة طويلة.

وأكد أشرف زكي أنه سوف يتكفّل بكل التكاليف الخاصة بعلاج الفنان سامي عبد الحليم خارج البلاد.

وكان سامي عبد الحليم قد أعلن عن تعرّضه لأزمة صحية، حيث قال في تصريح: “تعبان وبتحرّك بصعوبة، وبنام بصعوبة، دخلت في مرحلة الألم، عندي التهاب أعصاب بسبب السكر، أعصابي الطرفية كلها سايبة، وبتابع مع دكاترة ولكن مفيش تحسّن، مرضي ليه خلايا جذعية في الصين، ولكن مينفعش أسافر لأن ظروفي المادية متسمحش”. وأضاف: “أنا خلاص بودّع عندي 77 سنة، كفاية تعبنا من الحياة، اللي بيساعدني في البيت ابني مهند، وبنتي بتودّيني المعهد كل يوم، العلاج الوحيد ليّا إني أمشي وأعمل علاج طبيعي، بس العلاج الطبيعي غالي جداً، الجلسة 400 جنيه، علشان أعمل 10 جلسات محتاج 4000 جنيه، والماديات متسمحش”.

يُذكر أن آخر أعمال سامي عبد الحليم الفنية، مسلسل “زلزال” الذي عُرض في عام 2019، وهو بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، محمود حجازي، أحمد صيام…، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.