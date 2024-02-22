سيلينا غوميز تحقق أمنية شاب مصاب بالسرطان-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - بخطوة انسانية لافتة، قامت النجمة العالمية سيلينا غوميز بتحقيق أمنية فتى مصاب بـ مرض السرطان بلقائه بها، وقد نشرت وسائل إعلام عالمية تظهر سيلينا وهي تغمر هذا الفتى، وقد لاقى تصرفها اعجاب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر أطلت سيلينا غوميز مؤخرا بصور وثقت من خلالها الوقت الذي قضته في باريس، إلا أنها أثارت الجدل بصورة ظهرت فيها من دون ملابس في حوض الإستحمام، وتدير ظهرها إلى الكاميرا.
وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصورة بشكل كبير.
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