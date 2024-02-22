بـ الأسود سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت إعجاب متابعيها.

ونشرت سارة، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود ووضعت مكياج أحمر جرئ.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "قمر، الله يحفظك، فنانة بنت فنان، ذوقك رفيع".

يذكر أن الفنانة سارة سلامة، أعلنت عن انتهاء تصوير مسلسل "نقطة سوداء"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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