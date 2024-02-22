فن ومشاهير

بالصور- جومانا مراد داخل طائرة خاصة والجمهوريعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها "ربيع بسيسو" بداخل طائرة خاصة، وعلقت على الصور: "صباح الخير".

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت كالتالي: "منورة الدنيا كلها، حلوة دائما، أحلى بنجور، الجمال الراقي، ولا أحلى، الملكة".

من جانب آخر، تشارك الفنانة جومانا مراد في رمضان المقبل بمسلسل "عتبات البهجة" أمام يحيى الفخراني للمخرج مجدي أبو عميرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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