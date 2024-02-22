بالصور- جومانا مراد داخل طائرة خاصة والجمهوريعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها "ربيع بسيسو" بداخل طائرة خاصة، وعلقت على الصور: "صباح الخير".

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت كالتالي: "منورة الدنيا كلها، حلوة دائما، أحلى بنجور، الجمال الراقي، ولا أحلى، الملكة".

من جانب آخر، تشارك الفنانة جومانا مراد في رمضان المقبل بمسلسل "عتبات البهجة" أمام يحيى الفخراني للمخرج مجدي أبو عميرة.

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