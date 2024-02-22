تركي الشيخ يروج لحفلة الفنان عبد المجيد عبدالله بـ الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل الفنان عبد المجيد عبدالله، المقرر إقامتها يوم 1 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر الحفل على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

يذكر أن أخر أعمال الفنان عبد المجيد عبدالله، أغنية "أنا أضحك"، وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي.

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