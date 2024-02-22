ميرنا وليد - بيروت - تقدم الفنان اللبناني وائل كفوري بالتهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً لمناسبة يوم التأسيس.

وكتب كفوري في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بمناسبة يوم التأسيس السعودي، أتقدّم بأسمى آيات التهنئة للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بلد الخير والتطوّر، نسأل الله السلام والاستقرار لهذا الوطن الكريم"، وقد تفاعل المعلقون مع منشور كفوري معتبرين أنه أفضل من عايدهم.

من ناحية أخرى توجهت الفنانة السورية أصالة بالمعايدة وأسمى آيات التبريك للمملكة بهذا اليوم الوطني العظيم وكتبت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :" خلقت لتكون أمّ لتحن عالدنيي كلها وتعبّي كلّ مطرح فاضي من الأمان لتداوي الجروح الصعبه خلقت لتكون قلب بينبض بالحياة بحس فيها إني ببيتي وناسها أهلي وعمري ماشفت فيها غريب وكلّ الناس إخوه كلّ الناس طيبه كريمه فيهم خلطه جمعوا فيها كلّ معاني الإنسانيّه والبساطه والإعتزاز …

كلّ سنه وأنتِ وطن الخير فيكي كبرنا ومنك تعلّمنا الله يديمك ويقوّيكي وتبقي كبيره ومهمّه ياسعوديتنا العظيمه في يوم التأسيس أتمنّى لكِ دوام التوفيق".

كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري وأصالة يهنئان السعودية بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.