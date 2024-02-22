بعد اتّهامه بالسّرقة.. حذف أغنية حسام حبيب “كدابة” من “يوتيوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حُذفت أغنية “كدابة” للفنان المصري حسام حبيب من موقع “يوتيوب” في خطوة مفاجئة، جاءت عقب اتهامه من قبل الموزع والمنتج محمد شفيق بسرقة لحنها من أول أعماله الإنتاجية “بياعة” التي غناها المطرب الشاب محمود عز.

ولم تُعرف أسباب الحذف حتى الساعة، ومدى ارتباطها باتهام شفيق الذي أعلن عن اتخاذه خطوات عملية ضد حبيب، لا سيما أن محاميته أكّدت أنّها تقدّمت بالمستندات والأوراق لشركة “يوتيوب”، والتي تثبت من خلالها انتهاك صنّاعه حقوق الملكية الفكرية، وأعلنت أنه “قريباً سيتمّ رفعها من “يوتيوب” حتى يُصدر القضاء المصري حكمه العادل”.

يُذكر أن “كدابة” من ألحان إسلام رفعت الذي رفض هذا الاتهام ونفاه نهائياً، وردّ عليه خلال منشور عبر “فايسبوك” أكّد فيه أنّه صنع هذا اللحن في العام الماضي، وعرضه على أكثر من مطرب من بينهم حسام حبيب، كما أنّ ملحن “بياعة” ليس ملحناً كي يصنع لحنها، فمن أين جاء به؟ مرجّحاً تسريب اللحن إليه واستخدامه على كلمات أغنيته، كما كشف عن أنّه سيترك الأمر إلى القضاء، حيث تتخذ الشركة المنتجة لأغنيته “كدابة” الإجراءات القانونية.