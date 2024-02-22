تكريم اسم الراحلة ناهد فريد شوقي في ملتقى "قوتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن ملتقى قوتها الذي تنظمه منصة جيرلز سبيس بالتعاون مع جاليريا ٤٠، عن إهداء تكريم شرفي لاسم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي على هامش الملتقى الذي يقام يومي 23 و24 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة ناهد السباعي عن أعمالها الدرامية والسينمائية، بجانب تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وسيحضر الملتقى مجموعة كبيرة من النجوم، وفي مقدمتهم: مي عمر، وغادة عادل، وجومانا مراد، وداليا البحيري، ونسرين طافش، وفريدا تمراز، وندا موسى، ومها الصغير، وداليا مصطفى، وأحمد خالد صالح، ورنا رئيس، ومايان السيد، وشريف نور الدين، وفرح الزاهد، ملك أحمد زاهر، وياسمين غيث، ووئام مجدي، وإلهام وجدي، وجلا هشام، ولقاء سويدان، وسالي فؤاد، وهبة الأباصيري، ودعاء صلاح، وإنجي علي، وجوري بكر، وإنجي علاء وإسلام إبراهيم، ومروان يونس، وتامر فرج، وليد فواز وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع كما يتم تكريم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

ويهدف الملتقى الذي يقام للمرة الثالثة إلى تكريم النجوم والإعلاميين، والمؤثرين في مجالات عدة بجانب حضور عدد كبير من المؤثرين في شتى المجالات.