رمضان 2024.. أكرم حسني في كواليس مسلسل "بابا جه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أكرم حسني، عن صورة له من كواليس تصوير مسلسله الدرامي "بابا جه" الذي يخوض به المنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشر أكرم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هشام أبو العلا.. رمضان ٢٠٢٤.. بابا جه".

"بابا جه" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل أربعيني يعمل مدير فندق يتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا.

المسلسل من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، بطولة أكرم حسني، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، نسرين أمين، فريال يوسف، يوسف الطوبجي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينيا نادر، الطفلة ريم عبدالقادر.

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