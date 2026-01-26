انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يدعو إلى اتفاق يسهل انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً.



وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي رقم 260 لمتابعة الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان الاطار التنسيقي "استمع الى وجهات نظر الوفدين الضيفين، ودعا الى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً".

وشدد الاطار التنسيقي على ضرورة احترام التوقيتات الدستوريةً وحسم الاستحقاقات الوطنية، بحسب البيان.

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، رئيس الجمهورية وفق جدول أعمال الجلسة.