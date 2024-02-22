رمضان 2024.. "شاهد" تطرح برومو مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت منصة "شاهد" عن برومو تشويقي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "شاهد"، برومو المسلسل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله الفنانة مي عمر والتي تجسد شخصية "محامية" وسط العديد من المناوشات بينها وبين عدد من أبطال المسلسل منهم الفنان أحمد زاهر، والفنانة أروى جودة، والفنان كمال أبو رية.

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في إطار اجتماعي، وتجسد "مي" دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن أحداث العمل.

المسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يذكر أن، هذه المرة الثانية التي يتعاون فيها المخرج محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر ببطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية وكانت أولى تجاربهما مسلسل "لؤلؤ" عام 2020.

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