فؤاد عبد الواحد وأصيل هميم في مهرجان الشيخ زايد.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان فؤاد عبد الواحد والفنانة أصيل هميم حفلًا غنائيًا على مسرح واحد وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، الذي يتضمن عدد من الانشطة الثقافية والغنائية .

موعد بدء حفل فؤاد عبد الواحد وأصيل هميم في مهرجان الشيخ زايد

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات على المسرح الرئيسي لليالي الوثبة وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان الشيخ زايد وفعالياته الثقافية والتراثية والغنائية

يحتفي مهرجان الشيخ زايد بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الثري، من خلال عرض الحِرف اليدوية والتقليدية وفنون الأداء. يشكل الحي التراثي الإماراتي محور الجذب المركزي في المهرجان، حيث يستضيف المعارض الفنية والفعاليات والأسواق الشعبية. تتضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد سباقات للهجن، وعروض الصقور، ومسابقات وعروضاً للألعاب النارية.

أما منطقة التراث العالمي فهي من المعالم البارزة الأخرى التي يُعرض فيها التراث المعماري والحِرف اليدوية، والمنتجات والفنون التقليدية من دول أخرى.

ويتضمن المهرجان فعاليات وعروض جماهيرية تناسب كافة أفراد العائلة، وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية ورياضية مليئة بالسعادة والبهجة.

يصنّف مهرجان الشيخ زايد التراثي في قرية الوثبة التراثية ضمن أهم الفعاليات التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز الفعاليات الفنية في العاصمة أبو ظبي.