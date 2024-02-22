فيديو.. منيرة العبدالله تتألق بإطلالة أنيقة في يوم التأسيس

وثّق مقطع فيديو إطلالة ساحرة لمنيرة العبدالله، زوجة الفنان عبدالله السدحان، بمناسبة يوم التأسيس. وأظهر الفيديو زوجة السدحان وهي ترتدي عباءة أنيقة، حيث تجلس بأناقة على كرسي، وتستعرض إطلالتها الراقية. وقد لفتت الأنظار بأناقتها وأنوثتها في هذه المناسبة الخاصة.

ويتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام، حيث يكون هذا اليوم مناسبة للاحتفاء بتأسيس الدولة وتأكيد الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب مع قيادته. من جانبها، لم تفوت منيرة العبدالله فرصة أن تتألق في هذه المناسبة المميزة، حيث اختارت إطلالة متألقة تبرز أناقتها الخاصة وتعكس ذوقها الرفيع.

إطلالة منيرة العبدالله في هذا الفيديو لاقت إعجاب الكثير من المشاهدين وجمهورها، الذين أشادوا بأناقتها وحسن ذوقها في اختيار ملابسها. وتعد منيرة العبدالله إحدى الشخصيات العامة وزوجة الفنان الشهير عبدالله السدحان، وتتمتع بشعبية واسعة في الوسط الفني والاجتماعي.