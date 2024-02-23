هشام جمال يقدم مسيرة الكابتن محمود الخطيب في عمل فني قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجحت شركة روزناما للإنتاج الفني- للمنتج هشام جمال، في الحصول على حق تحويل مسيرة أسطورة النادي الأهلى الكابتن محمود الخطيب لعمل فني يخرج للنور قريبا.

ومن المقرر أن يبدأ العمل من مرحلة طفولة الخطيب، ويستعرض قصة صعوده منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى اعتزاله.

جدير بالذكر أن الاتفاق بين رزناما والخطيب تم في منزل الأخير الصيف الماضي بالساحل الشمالي، أثناء قضاء الكابتن إجازته الصيفية، وبدأت الشركة العمل على السيناريو في سرية تامة، إذ يقوم بتأليف العمل ورشة كتابة يشرف عليها المنتج هشام جمال وبمشاركة نور الخطيب، وتم الانتهاء من السيناريو منذ أسابيع قليلة.

ولم تفصح الشركة حتى الآن عن طبيعة العمل، وعما إذا سيكون فيلم أم مسلسل قصير.