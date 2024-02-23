شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل المخرج هنرى بركات.. محطات فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 23 من فبراير مع ذكرى رحيل المخرج هنرى بركات، الذى اشتهر بتقديم أعمال عديدة، أخرجها بحرفية شديدة وباتت بصمته فيها واضحة للغاية.

المخرج الكبير الراحل ولد في حى شبرا بالقاهرة عام 1914 لأسرة من أصل لبناني، وتخرج فى مدرسة الفرير الثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق، إلا أنها لم يمارس المحاماة مطلقاً رغم حصوله على ليسانس الحقوق.

هنرى بركات بعد تخرجه سافر إلى "باريس" ليدرس الإخراج السينمائي ، وعاد إلى مصر ليبدأ رحلته الفنية الطويلة، وذلك من بوابة المنتجة آسيا داغر التي أسندت لها إخراج فيلم الشريد عام 1942 الذي كان بداية رحلته السينمائية.

اشتهر هنرى بركات بتقديم أعمال مع فريد شوقى وعبد الحليم حافظ وليلي مراد وصباح ومحمد فوزى وهدى سلطان، وقدم سعاد حسنى للسينما من خلال فيلم حسن ونعيمة التى كان من المفترض أن تقدمه فاتن حمامة ولكنه قرر أن يقدم وجوه شابه جديدة ووقع الإختيار على سعاد حسنى ونجح الفيلم نجاحا كبيرا أنطلقت من بعده سعاد حسنى لتغزو السينما بأعمال ثرية.